Canales: «Perdi a lua de mel por causa das lesões e a minha mulher teve de ir com a mãe»

Sergio Canales, médio do Betis, é um exemplo de superação pelas duras lesões que teve de enfrentar na carreira. Agora com 28 anos, o jogador contou mais um episódio do longo calvário que atravessou."Fez-me aprender, dar valor às coisas e aperceber-me de tudo o que tenho e o que é importante na vida. Perdi a lua de mel com a minha mulher, mas foi uma decisão que tive de tomar. Estava numa situação nada boa, na recuperação, e tive de decidir ficar aqui porque não ia conseguir aproveitar a viagem. A minha mulher foi com a mãe, menos mal", contou o jogador no programa 'El Hormiguero'.A recuperação trouxe-lhe a estreia na seleção espanhola nesta temporada, algo que fez deste ano "muito positivo a nível pessoal": "Estou muito feliz e com vontade de começar a nova temporada. Quando ouves o hino, ficas com pele de galinha. É das melhores sensações que já tive na minha vida e vou dar tudo para continuar a tê-la. Depois de toda a história que aconteceu, ser chamado... foi um momento de choque".