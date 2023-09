Capitães da seleção espanhola condenam atitude de Rubiales com Jenni Hermoso: «Não esteve à altura»

Álvaro Morata, Rodrigo, Azpilicueta e Marco Asensio, os capitães da seleção espanhola, condenaram esta segunda-feira a atitude de Luis Rubiales, que beijou Jenni Hermoso após a conquista do Mundial feminino."Queremos lamentar e expressar a nossa solidariedade com as jogadoras que viram o seu sucesso manchado. Queremos lamentar o que consideramos um comportamento inaceitável por parte do senhor Rubiales, que não esteve à altura da instituição que representa", disse Morata, que foi o porta-vez "de todos os jogadores" da seleção e leu o comunicado em conferência de imprensa, no primeiro dia da concentração da seleção espanhola com vista aos jogos de qualificação para o Euro'2024 frente a Geórgia e Chipre."Em primeiro lugar, queremos transmitir, uma vez mais, o nosso orgulho e os nossos mais sinceros parabéns à seleção feminina pelo título de campeãs do Mundo, em Sydney. Um feito histórico carregado de significado que marcará um antes e um depois no futebol feminino espanhol, inspirando muitas mulheres com um triunfo de valor incalculável. Por isso, queremos lamentar e expressar a nossa solidariedade com as jogadoras que viram o seu sucesso manchado. Queremos lamentar o que consideramos um comportamento inaceitável por parte do senhor Rubiales, que não esteve à altura da instituição que representa.Estamos de forma firme e clara ao lado dos valores que o desporto representa. O futebol espanhol deve ser um motor de respeito, inspiração, inclusão e diversidade e deve dar o exemplo com a sua conduta dentro e fora do campo. A partir de hoje enfrentamos uma concentração decisiva para o futuro do futebol espanhol no caminho da qualificação para o Euro'2024 com dois jogos frente à Geórgia e ao Chipre. Gostaríamos, a partir de agora, de poder concentrar-nos nas questões desportivas dada a relevância dos desafios que temos pela frente."