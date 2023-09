Carlo Ancelotti e a acusação de suborno do Barcelona no caso Negreira: «Estou preocupado»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, disse esta sexta-feira durante a conferência de antevisão ao encontro frente ao Girona, que está preocupado relativamente à acusação de suborno ao Barcelona no caso Negreira, onde está em causa o pagamento de cerca de 7,5 milhões de euros, ao longo de 18 anos, a José María Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Arbitragem espanhol.



"Estou preocupado, como todos no mundo do futebol, com um tema tão sério, mas a justiça está a trabalhar no assunto e temos que deixar que a mesma siga o seu curso. Estou no mundo do futebol há 40 anos e quando esse tipo de coisas acontecem toda a gente fica preocupada", disse Ancelotti na antevisão à oitava jornada da La Liga, frente ao atual líder da prova.



Relativamente ao jogo em si, que se realiza no domingo, em Girona, o técnico dos merengues deixou elogios à equipa catalã, mas admitiu que a equipa está "alerta" para evitar que o que se "passou o ano passado volte a acontecer [derrota por 4-2]".



"Há que dar crédito à classificação. O Girona até ao momento fez melhor que todos, melhor que nós, que o Barcelona, que o Atlético Madrid, temos que respeitar isso. Jogam muito bem mas não acontecerá de novo o que aconteceu o ano passado, estamos alerta. Não jogam na Europa e isso é uma vantagem para eles porque têm tempo de preparar todas as partidas e recuperar os jogadores", disse Ancelotti.