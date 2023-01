Carlo Ancelotti e os insultos racistas a Vinícius: «A tolerância tem de ser zero»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, sublinhou esta segunda-feira que é necessária "tolerância zero" contra o racismo, depois de o futebolista brasileiro Vinícius Jr. ter denunciado insultos racistas durante o jogo contra o Valladolid.



Na antevisão ao jogo da Taça do Rei, frente ao Cacereño, o treinador abordou as denúncias feitas por parte de Vinícius Jr. em relação ao jogo da última jornada. "Não é correto falar de uma questão que não tem de existir, como o racismo e a xenofobia. É bastante claro e seria errado aplicá-lo a Vinícius, porque é um problema na sociedade que não tem de existir. A tolerância tem de ser zero neste sentido", disse o treinador.

Para Ancelotti, os esforços feitos pela Liga espanhola, com duras sanções por insultos racistas, ficam aquém da realidade de um problema que está instalado na sociedade. "Não é um problema da LaLiga, mas sim geral e cultural. Para mim, a sociedade não tem a educação que deveria ter. É preciso pensar em algo além. O racismo e a xenofobia são temas muito graves", reforçou.

Vinícius Jr. denunciou ter sido alvo de insultos racistas durante o jogo entre o Valladolid e o Real Madrid, da 15.ª jornada da Liga espanhola, poucos meses depois de episódios semelhantes no dérbi madrileno frente ao Atlético.

Os insultos surgiram quando o jogador foi substituído no final do segundo tempo. Em diversos vídeos partilhados nas redes sociais, e divulgados também nos meios de comunicação espanhóis, podem ouvir-se insultos dirigidos a Vinícius Jr. no momento em que este passa atrás da baliza defendida pelo seu colega Thibaut Courtois, após ter sido substituído.

O público arremessou ainda objetos, podendo ver-se o brasileiro pontapear um deles na direção das bancadas do Estádio José Zorrilla.