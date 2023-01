Carlos Carvalhal estreia-se a vencer pelo Celta de Vigo na Liga espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Carvalhal conquistou esta sexta-feira a sua primeira vitória na Liga espanhola de futebol, com o triunfo por 1-0 do Celta de Vigo na visita ao lanterna-vermelha Elche, quebrando, à 16.ª jornada, um longo jejum de êxitos dos galegos.

Depois de um empate e duas derrotas no campeonato - e dois triunfos e um desaire na Taça do Rei -, Carvalhal conseguiu um importante êxito, que coloca o fim a uma série de oito desafios sem que o Celta vencesse no campeonato.

O incontornável Iago Aspas, avançado internacional espanhol de 35 anos, marcou, logo aos cinco minutos, o único golo do desafio, na primeira vitória após oito desafios na prova.

Com este êxito, os galegos, que tiveram Gonçalo Paciência no onze inicial, subiram, provisoriamente, ao 16.º lugar, com 16 pontos.

O Valencia foi surpreendido em casa pelo aflito Cádiz, que se impôs por 1-0 com um golo prematuro do experiente médio Ruben Alcaraz, logo aos nove minutos.

Com o defesa português Thierry Correia a titular e o médio André Almeida a entrar em jogo para a segunda parte, o Valência revelou-se incapaz de dar a volta e ficou mais longe da Europa, já a seis pontos da sexta posição e com um jogo a mais.

O Cádiz, muito seguro na defesa, deixou, à condição, o penúltimo lugar, para subir a 17.º, com 15 pontos.