Carlos Carvalhal estreia-se com uma derrota no comando do Celta

O treinador português Carlos Carvalhal estreou-se este sábado no comando técnico do Celta com uma derrota por 2-1 na receção ao Osasuna, na 13.ª jornada da Liga espanhola de futebol, mantendo-se muito próximo dos lugares de despromoção.

O avançado argentino Chimy Avila foi o principal responsável pela 'entrada em falso' de Carlos Carvalhal no futebol espanhol, ao marcar os dois golos da equipa visitante, aos oito e 28 minutos, tendo Iago Aspas concretizado o tento solitário dos anfitriões, aos 19, após assistência do argentino Cervi, antigo jogador do Benfica.

O treinador português apelou ao compatriota Gonçalo Paciência imediatamente após o intervalo, fazendo entrar o avançado para o lugar de Carles Perez aos 46 minutos, mas o Celta de Vigo foi incapaz de marcar e ocupa um preocupante 17.º lugar, o primeiro acima da 'zona vermelha' da classificação.

O Celta, de Vigo, anunciou na quarta-feira que Carlos Carvalhal, de 56 anos, seria o substituto do argentino Eduardo Coudet como treinador da equipa de futebol, tendo assinado um contrato com validade até 2024.

O defesa português Domingos Duarte foi titular na receção do Getafe ao Cádiz, num jogo que terminou sem golos, mas com três expulsões (Gaston Alvarez e Portu nos anfitriões e Luís Hernandez nos visitantes, todas para lá dos 90 minutos), enquanto o Valladolid impôs-se por 2-1 em casa ao lanterna-vermelha Elche.