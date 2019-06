Carlos Sequeira: «Griezmann é um grande jogador mas o João Félix vai fazer o seu trabalho»

Carlos Sequeira, pai de João Félix, revelou que o filho já falou com Diego Simeone, que o irá treinar no Atlético Madrid. Os colchoneros preparam-se para comprar o passe do jogador do Benfica por 126 milhões de euros "Ele falou com ele mas o quê não sei, não falámos sobre isso. O que ficou entre eles [Félix] não comentou comigo. O João vai estar muito motivado, vai dar o melhor e vai corresponder ao que esperam dele", começou por dizer Carlos Sequeira à 'Movistar'Carlos Sequeira garante desconhecer quando será oficializado o negócio e sublinha que o filho continuará igual a si próprio: "Vai ser o João Félix, o Griezmann é um grande jogador mas o João vai fazer o trabalho dele, tranquilo."Sobre a pressão a que estará sujeito, lembra que o jovem avançado já está habituado: "O Benfica é um grande clube e aqui também há muita pressão. O At. Madrid também é um grande clube e a pressão existe sempre."