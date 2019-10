Carlos Vela não descarta jogar 4 meses no Barcelona

Carlos Vela, avançado do Los Angeles FC no campeonato norte-americano (MLS), afirmou que veria com bons olhos jogar por quatro meses ao lado de Messi e companhia."Quem pode dizer que não a jogar quatro meses com Messi e os restantes craques do Barcelona e depois voltar a casa. Desfrutar, aprender e regressar", admitiu o jogador mexicano em entrevista ao 'The New York Times.Vela que apontou 34 golos na MLS, sendo o melhor marcador da competição, mais quatro que Zlatan Ibrahimovic, ainda confessou que esteve muito perto de reforçar o Barcelona em janeiro passado, no entanto o clube blaugrana optou por Kevin Prince Boateng."Estive mesmo muito perto de ir para o Barcelona", confirmou na entrevista.