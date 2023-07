Carmona não ficou no Sporting e ruma ao Getafe por empréstimo

Carmona esteve com um pé no Sporting, mas acabou por chumbar nos testes médicos e regressou ao Sevilha onde tem treinado nos últimos dias. Entretanto, o jogador chegou a acordo com o Getafe, clube onde vai jogar por empréstimo na próxima época, tendo ainda garantido o emblema madridista uma cláusula de opção que poderá exercer no final da época mediante o rendimento desportivo do defesa.O negócio já foi confirmado pelo presidente do Getafe, Ángel Torres, que em declarações ao jornal 'ABC' garantiu que Carmona "dará muito ao Getafe". O negócio deve ser oficializado nas próximas horas.