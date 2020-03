Carvajal indignado: «Os plantéis da 1.ª e 2.ª divisão estão imunes?»

A imprensa espanhola avança esta quarta-feira que deverão ser suspensos todos os jogos de futebol de formação, exceto a competição da 1.ª e 2.ª divisão. Face a esta notícia, Dani Carvajal recorreu às redes sociais para mostrar a sua indignação.





"Os jogadores e as equipas técnicas das plantéis da 1.ª e 2.ª divisão estão imunes?", questiona o lateral-direito do Real Madrid.A decisão oficial ainda não foi tomada, estando agendada para quinta-feira uma reunião de emergência em que estão a ser estudadas todas as medidas possíveis a adotar neste momento devido ao surto de coronavírus.