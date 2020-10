Carvajal lesiona-se no treino do Real Madrid e pára dois meses

Dani Carvajal lesionou-se esta sexta-feira no joelho direito durante o treino do Real Madrid. De acordo com o boletim clínico do emblema merengue, o lateral contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho e enfrenta um período de paragem de cerca de dois meses, falhando assim os próximos jogos da equipa de Zidane e também da seleção espanhola.

O jogador de 28 anos tinha sido convocado pelo selecionador Luis Enrique para os jogos particular da La Roja com Portugal e ainda para os desafios contra Suíça e Ucrânia, para a Liga das Nações.