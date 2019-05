Carvajal: «Sergio Ramos e o presidente é que têm de definir o futuro»

Dani Carvajal, jogador do Real Madrid, abordou a polémica em torno da continuidade ou não de Sergio Ramos nos merengues. O lateral diz não temer um futuro sem o central na equipa, mas deixou claro que capitão é capitão."Medo não, eles [clube e jogador] é que têm de decidir o futuro. Sergio Ramos é o nosso capitão e essa palavra define-o", relatou Carvajal aos jornalistas, à margem de um evento solidário.O jogador percebe que o companheiro tenha interessados noutras paragens, mas gostaria de continuar a contar com ele no Bernabéu: "É normal que Sergio Ramos receba propostas e é lógico que muitos clubes querem contar com ele. Mas ele e o presidente é que têm de definir as coisas. Ficarei encantado de tê-lo por mais uma temporada e outras mais".