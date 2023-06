Casa da mãe do presidente da federação espanhola invadida e destruída

As últimas horas têm sido de enorme agitação na Federação Espanhola de Futebol (RFEF), tudo por causa da demissão de Juan Rubiales, que terá levado a cabo uma campanha com o objetivo de acabar com o mandato do sobrinho, Luis Rubiales, atual presidente do organismo. Ora, poucas horas depois desta decisão, avança esta quinta-feira a 'Marca', a casa da mãe de Luis Rubiales foi destruída, numa invasão que conta com um pormenor... curioso.De acordo com a mesma fonte, que cita informações da polícia, a porta da propriedade - que se encontrava trancada - não apresentava sinais de entrada forçada, dando a entender que terá sido aberta com uma chave.A investigação concluiu, até ao momento, que os (ou o) invasores "aproveitaram uma curta saída da mãe do presidente da RFEF" para invadir e destruir a casa.