Casa de Jordi Alba assaltada... com a sua família lá dentro

Atualmente em Itália para ajudar o Barcelona diante do Inter Milão , Jordi Alba sofreu um valente susto na véspera do encontro da Liga dos Campeões. É que, segundo adianta o 'El País', a casa do jogador dos catalães foi alvo da 'atenção' dos amigos do alheio, que decidiram assaltar a sua residência numa altura em que no interior estavam os seus familiares.De acordo com o mesmo jornal, o assalto terá ocorrido pelas 20 horas de segunda-feira, com os meliantes a acederem à casa do defesa a partir do jardim, entrando posteriormente pelo andar superior, numa altura em que a família do craque estava na piso térreo. Não se sabe quais os bens que terão sido levados pelos ladrões, que de acordo com os relatos da imprensa espanhola terão prestado uma atenção especial ao cofre e revirado algumas caixas.