Casemiro recorda incentivo de Mourinho: «Sê tu próprio e rebenta na primeira bola»

Há momentos que um jogador de futebol não esquece e Casemiro lembra-se, como se tivesse sido ontem, da primeira vez que vestiu a camisola do Real Madrid. O médio brasileiro recorda-se perfeitamente das palavras que ouviu do então técnico dos merengues, o português José Mourinho.





"Sê tu próprio. Sai e na primeira bola rebenta. O Bernabéu fica encantado com isso". Foram estas as palavras com que Mourinho incentivou Casemiro, momentos antes da estreia no icónico estádio do Real Madrid, revelou o brasileiro, em entrevista à "Revista Libero".O médio confessou também que está a viver um sonho por ser treinado por Zinedine Zidane, o seu "ídolo de infância".