Casillas compra casa de luxo no centro de Madrid por três milhões de euros

Iker Casillas comprou uma casa de luxo no centro de Madrid. De acordo com a revista espanhola ‘Diez Minutos’, o ex-guarda-redes do FC Porto adquiriu em Abril passado uma "casa espectacular numa das zonas mais exclusivas" da capital espanhola, a zona de Moncloa, por três milhões de euros.





A vivenda encontra-se neste momento a ser totalmente remodelada para ficar ao gosto de Iker Casillas e Sara Carbonero, a esposa do antigo jogador espanhol. De acordo com a mesma publicação, a intenção do ex-guarda-redes é renovar a sua relação familiar e dar mais tempo de si a quem lhe é mais próximo. Isto, depois dos meses controversos vividos pela família, após o enfarte que sofreu Casillas e também a doença de Sara Carbonero.Em 2014, os dois já tinham adquirido uma mansão de luxo num dos bairros mais prestigiado de Madrid, a urbanização de La Finca de Pozuelo de Alarcón, onde também Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem uma casa.