Casillas e o desentendimento com Mourinho: «Assumi que era a toupeira»

José Mourinho é peça importante na carreira de Iker Casillas e uma vez mais a relação com o treinador português volta a ser tema no documentário 'Colgar las Alas', da Movistar+, com o ex-guarda-redes espanhol a assumir um arrependimento, quando questionado por que não se defendia dos ataque de Mourinho.





"O que fazer? Um circo? Talvez devesse ter ido ter com ele e falado, arrependo-me disso, mas falar publicamente sobre isso e criar um circo ainda maior, não", recordou Casillas."Acusavam-me de ser amigo da imprensa. Claro que conhecia pessoas nos jornais, como não os conhecer, mas daí a contar coisas... acusaram-me, era eu quem falava... e eu calei-me, não respondi, assumi que era a toupeira".