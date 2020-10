Casillas recorda enfarte: «Mourinho foi uma das primeiras pessoas que quis saber como estava»

A relação de Iker Casillas e José Mourinho não era a melhor quando ambos estavam no Real Madrid, mas as desavenças ocorridas no balneário dos merengues parecem ter ficado por aí. O guarda-redes deu conta disso mesmo, numa entrevista à ESPN, onde falou do enfarte que sofreu quando jogava no FC Porto.





"Pouca gente sabe disto, mas o mister José Mourinho foi uma das três primeiras pessoas que falou comigo para saber como estava", contou o ex-guarda-redes."Voltei a ver gente que há muito tempo não via, isto faz com que dês valor às pequenas coisas. Vives o dia a dia, deixas de te fechar no teu mundo, na tua cabeça. O que tenho de fazer, de pensar, é o que farei hoje", acrescentou Casillas.A vida do campeão do Mundo em 2010 mudou. "Tive muita sorte, há pessoas que não a têm... Podia ter ido embora deste mundo, mas as circunstâncias fizeram-me dar valor a tudo. Sou um privilegiado e, se puder continuar ligado ao futebol, continuarei."Casillas sofreu um enfarte do miocárdio a 1 de maio de 2019, durante um treino do FC Porto. Foi prontamente assistido pela equipa médica dos dragões e rapidamente transportado ao hospital, onde acabou por recuperar.