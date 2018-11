Casillas: «Se fosse agora teria pegado o touro pelos cornos e enfrentado Mourinho»

Casillas e José Mourinho entraram em conflito na última época do português no Real Madrid e, olhando para trás, o guardião assume que, hoje, lidaria com a situação de outra forma."Creio que se voltasse a passar pelo mesmo teria pegado o touro pelos cornos e teria enfrentado Mourinho. Naquele momento optei por estar calado e pensei que essa era a melhor maneira de honrar os valores do Real Madrid. Hoje em dia nenhum de nós voltou a falar do outro... É melhor deixar tudo como está e deixar o tempo passar", referiu o espanhol, em entrevista a Jorge Valdano, no programa "Universo Valdano", relembrando que os dois já se cumprimentaram quando se enfrentaram na Champons e também no Mundial da Rússia, no qual foram comentadores.