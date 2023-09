Caso Negreira: Sevilha boicota presença no jogo frente ao Barcelona

O Sevilha emitiu esta sexta-feira um comunicado onde dá conta de que cancelou todos os atos protocolares correspondentes ao jogo desta sexta-feira frente ao Barcelona, a contar para a oitava jornada da La Liga, e de que não se fará representar por qualquer dirigente no camarote do estádio de Montjuic devido à acusação ao Barcelona de suborno no caso Negreira.Recorde-se que o clube andaluz foi o primeiro clube a posicionar-se após as primeiras notícias que reportavam o pagamento de cerca de 1,4 milhões de euros do Barcelona a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação de futebol do país e agora, face às últimas notícias que dão conta que o clube da Catalunha foi acusado pelo juiz Joaquín Aguirre, os blanquirrojos decidiram intensificar a sua posição e manter distância dos dirigentes culés."O Sevilha mostra a sua total indignação e repulsa pelas práticas realizadas por ex-dirigente do Barcelona imputados pelo Caso Negreira, práticas que supostamente constituem crime. (...) Rejeitamos o comportamento do clube blaugrana durante os períodos em que supostamente se consumaram estes crimes", frisou o clube da Andaluzia em comunicado."Por esta razão, o Sevilha cancelou os atos protocolares correspondentes ao jogo da La Liga desta sexta-feira e anuncia a ausência de representação no camarote do estádio de Montjuic", pode ler-se ainda.