Caso Rubiales: Federação Espanhola pede desculpa 'ao mundo do futebol e à sociedade'

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) emitiu um comunicado esta terça-feira, no qual pede desculpa pelas ações de Luis Rubiales após a final do Campeonato do Mundo feminino. O presidente interino Pedro Rocha considera que os comportamentos não refletem os "valores da sociedade espanhola", "são inaceitáveis em quaisquer circunstâncias" e lamenta que a conquista do Mundial tenha ficado "manchada".Além disso, refere que "está em marcha uma investigação exaustiva dos factos e das medidas subsequentes adotadas pelo Sr. Rubiales" e que "retirou imediatamente do seu site todas aquelas declarações inadequadas e sem sentido que não valorizaram o que foi conseguido pela seleção nacional e não teve em conta as declarações da jogadora sobre esses acontecimentos"."A Real Federação Espanhola de Futebol, através do seu Presidente, Sr. Pedro Rocha, considera fundamental solicitar as mais sinceras desculpas a todo o futebol mundial, às instituições do futebol (FIFA, UEFA, FN), dos futebolistas, especialmente das jogadoras da seleção espanhola de futebol e da seleção inglesa de futebol, aos demais agentes envolvidos no futebol e adeptos ao redor do mundo, pelo comportamento totalmente inaceitável do seu mais alto representante institucional durante a final e nos momentos subsequentes, o que não corresponde de forma alguma aos valores da sociedade espanhola como um todo, de suas instituições, de seus representantes, de seus atletas e dos líderes desportivos espanhóis. A sociedade espanhola é um exemplo de tolerância e civilidade, em todas as áreas sociais e políticas e tem sido um exemplo de comportamento desportivo, como demonstrado durante décadas em todos os eventos desportivos em que participou; e que a nobreza e a reputação internacional da nossa sociedade em Espanha tenha ficado manchada nos últimos dias pela atuação de Luis M. Rubiales.Os danos causados ao futebol espanhol, ao desporto espanhol, à sociedade espanhola e os valores do futebol e do desporto como um todo têm sido enormes. A RFEF quer transmitir a toda a sociedade e a todo o futebol no Mundo o seu maior pesar pelo que aconteceu e que manchou a nossa seleção, o nosso futebol e a nossa sociedade. Nós sentimo-nos profundamente entristecidos pelos danos causados e, portanto, devemos pedir desculpas sinceras e assumir um compromisso firme e absoluto que eventos como estes nunca mais poderão acontecer.A RFEF está a facilitar todo o apoio documental e administrativo exigido pelos órgãos disciplinares para poder ter uma resolução definitiva e o mais rapidamente possível para compensar os danos causados.Ganhar o Campeonato do Mundo foi um dos momentos de maior orgulho do história da Federação Espanhola e um dos momentos mais importantes do desporto espanhol, do futebol feminino, sem dúvida. A atuação do Sr. Rubiales, tanto naquele momento como nas horas seguintes, não é aceitável sob quaisquer circunstâncias e por esta razão a RFEF retirou imediatamente do seu site todas aquelas declarações inadequadas e sem sentido que não valorizaram o que foi conseguido pela seleção nacional e não teve em conta as declarações da jogadora sobre esses acontecimentos.Os atos do Sr. Rubiales não representam os valores defendidos pelo Federação Espanhola, nem os valores da sociedade espanhola como um todo e as suas ações devem ser atribuídas única e exclusivamente a ele, pois ele é o único responsável pelos seus atos perante a sociedade, perante os órgãos desportivos e, se for o caso, perante a justiça.Para ser claro, esta posição era a do Sr. Rubiales, não a da RFEF. Sentimo-nos especialmente tristes e envergonhados pela dor e sofrimento adicional que causou. Lamentamos que este incidente tenha impactado negativamente o que deveria ter sido uma celebração contínua do futebol, tanto da nossa seleção nacional, bem como das "Leoas" da Inglaterra, que foram adversárias verdadeiramente extraordinárias numa final emocionante.Na segunda-feira, 28 de agosto de 2023, a RFEF emitiu comunicado no qual os presidentes das Federações Autónomas exigiram por unanimidade a renúncia do Sr. Rubiales como Presidente da RFEF devido à sua conduta imprópria. Foi também anunciada uma revisão das estruturas actuais da organização, que ainda está em andamento.Neste sentido, para proteger o futebol espanhol e garantir que estes comportamentos não são repetidos, está em marcha uma investigação exaustiva dos factos e das medidas subsequentes adotadas pelo Sr. Rubiales. Ao mesmo tempo, o conjunto de presidentes das federações membros da Federação Espanhola exigiram a renúncia imediata do presidente e comprometeram-se a realizar uma revisão completa de todas as políticas e procedimentos da organização. O compromisso de todos eles é unânime e firme em ter nos próximos dias todo um conjunto de ações que melhorem a governação da Federação Espanhola de Futebol e permitir reparar, na medida do possível, os danos causados. A RFEF deve agir em coordenação com o Conselho Superior do Desporto para servir os interesses gerais do desporto espanhol.Em privado, enviámos às autoridades e às instituições relevantes esta declaração que agora tornamos pública. Por fim, quero parabenizar mais uma vez a nossa equipa pelo histórico triunfo, reconhecendo o impacto e o legado que sua vitória terá no futuro do futebol espanhol. Estamos convencidos de que o seu espírito inspirou milhões de pessoas de todas as idades, e não podemos estar mais orgulhosos pela forma como se comportaram, tanto internamente como fora do campo. No devido tempo, tenho a intenção devolver-lhes o protagonismo e celebrar as suas conquistas como merecem".Pedro RochaPresidente da RFEF