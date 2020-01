Caso Víctor Sánchez: já há um detido por divulgar vídeo de cariz sexual do treinador

Já há um detido no caso Víctor Sánchez. O treinador do Málaga viu esta semana ser difundido nas redes sociais um vídeo seu de cariz sexual, que levou já à sua suspensão no clube. Este sábado a imprensa espanhola, refere que um homem de 41 anos foi detido em Córdoba suspeito de ter publicado o vídeo em causa no Twitter.





De acordo com a investigação levada a cabo pelas autoridades espanholas, Miguel Ángel LR, assim se chamará o detido, terá sido um dos primeiros a divulgar as imagens de cariz sexual.Recorde-se que Víctor Sánchez fez queixa formal por chantagem: exigiam um pagamento de 20.000 euros em 'bitcoins' em troca de não divulgar o vídeo, que entretanto foi publicado na Internet.Ontem, o CEO do Málaga abordou o caso, afirmando que está a ser negociada com Víctor Sánchez uma "solução amigável e satisfatória para todos" . O Málaga "condena a violação do direito à privacidade de Víctor e continuará a oferecer o seu apoio, tanto ao técnico como às autoridades para que os culpados sejam devidamente julgados", afirmou Richard Shaheen, sublinhando que o caso, apesar de extra-desportivo "também prejudica a reputação e a imagem do clube".