Cassano: «Sou o maior talento desperdiçado dos últimos anos»

Antonio Cassano recorda a passagem pelo Real Madrid, entre 2006 e 2007, com algum arrependimento.





Em entrevista à 'Sky Sports Itália', o ex-internacional italiano abordou a pré-temporada exigente sob o comando de Fabio Capello, onde chegou a perder 16kg, a má gestão de relacionamento com o treinador inglês e confessou ainda ser "o maior talento desperdiçado dos últimos anos" por culpa própria, tal como atira."O meu grande arrependimento foi não ter aproveitado a oportunidade de jogar com 23 anos no Real Madrid, a melhor equipa da história, com os melhores jogadores do mundo, como Zidane, Ronaldo [Nazário] e todos os outros. Em Madrid, pude jogar no lugar de Robinho, Figo e [Michael] Owen. Isso significa que era um dos melhores, mas tive vários desastres", afirmou.A chegada à formação merengue foi determinante para o ex-internacional italiano, sobretudo no aspeto físico. "Na pré-temporada perdi 16kg e marquei dois golos nos primeiros três jogos, mas depois fiquei de fora da equipa. Perdi a cabeça e quando faltas ao respeito ao [Fabio] Capello, ele deixa-te de fora. Posteriormente, deu-me outra oportunidade, fez muito por mim e eu pouco por ele", apontou."Sou o maior talento desperdiçado dos últimos anos e fui eu próprio quem fez por isso. Uma coisa é mudar, outra é não querer treinar enquanto outros querem fazê-lo de manhã à noite. Ultrapassei os limites demasiadas vezes", confessou.