Catalães anunciam reunião entre o presidente do Barcelona e o pai de Messi

Lionel Messi termina contrato com o Paris Saint-Germain em junho próximo e ainda não há qualquer decisão tomada acerca do futuro do campeão do Mundo e melhor jogador do Qatar'2022. A Rádio Catalunha anunciou esta terça-feira que existe uma possibilidade de 'La Pulga' volta a 'casa'.De acordo com a referida fonte, o pai do avançado argentino, Jorge Messi, e o presidente do Barcelona, Joan Laporta, tiveram uma reunião para falar do futuro da lenda vida dos blaugrana, que deixou Camp Nou em 2021 para alinhar em França.Além de onde irá jogar a partir do verão, em cima da mesa esteve também o desenvolvimento da homenagem prometida por Laporta a Messi, a qual não teve direito após a mediática saída para o Paris Saint-Germain, depois de terminar o vínculo com os culés. Segundo várias notícias na Catalunha, um dos entraves para o regresso ao Barcelona é precisamente a presença de Joan Laporta no clube.