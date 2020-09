Catalães dizem que Luis Suárez rescindiu contrato com o Barcelona

Luis Suárez parece estar mesmo de saída do Barcelona. De acordo com a informação avançada esta segunda-feira pela rádio 'RAC1', da Catalunha, o avançado uruguaio já terá chegado a acordo com o clube tendo em vista a sua rescisão.

Contudo, esta será uma saída que não irá sair nada barata... pelo menos para Suárez. É que segundo avança a imprensa espanhola, o até agora camisola '9' do Barça prescindiu de receber o salário do seu último ano de contrato que ainda estava em vigor, uma verba que rondava os 24 milhões de euros brutos.

A saída de Barcelona poderá levar o internacional pelo Uruguai... para Madrid. Segundo com a informação que vem sendo avançada pela imprensa desportiva espanhola, o Atlético de Madrid, onde joga o português João Félix, é o principal candidato a receber o terceiro melhor marcador da história dos blaugrana, com 198 golos. À frente estão apenas César Rodríguez (238) e Lionel Messi (634).