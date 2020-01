Cavani a caminho do At. Madrid: italianos dão acordo como fechado

A pouco mais de um semana da abertura do mercado de transferências, os rumores começam a ganhar forma e esta segunda-feira um dos mais importantes chega de Itália, onde o jornalista Gianluca Di Marzio dá conta de um acordo já fechado entre Edinson Cavani e o Atlético Madrid para um contrato válido para as próximas três temporadas.





De acordo com o referido jornalista especialista em mercado, o entendimento quanto a salários é total, faltando apenas saber quando é que o dianteiro uruguaio se juntará aos colchoneros: se já em janeiro ou apenas no final da temporada, altura em que o seu vínculo com o Paris SG chega ao fim. Caso a transferência se dê já no próximo mês, os colchoneros deverão ter de acordar uma verba com os franceses, ao passo que se apenas se produzir em junho aí a transação será a custo zero.Aos 32 anos, e depois de ter jogado na Serie A (Palermo e Nápoles) e Ligue 1 (Paris SG), Cavani prepara-se para conhecer um novo território na Europa, reforçando uma equipa na qual atua o português João Félix, assim como o seu compatriota José Giménez.