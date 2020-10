Cavani faz 'desconto' no salário para assinar pelo Atlético Madrid

Cavani continua a ser tema (pelos vistos) até ao fim do mercado. O 'AS' avança este sábado que o uruguaio, que já foi apontado ao Benfica, Juventus, Grémio, Flamengo ou Real Madrid, está disposto a baixar o salário para assinar pelo At. Madrid, destino que se tornou agora a sua prioridade.





O jogador recebia 10 milhões no PSG antes de finalizar o seu contrato com os parisienses e procura um clube com as mesmas condições. Mas com o mercado prestes a fechar, Cavani aceitou baixar as suas pretensões salariais para chegar a acordo quanto antes.