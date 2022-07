Cavani já tem princípio de acordo para rumar a clube espanhol

El Villarreal CF y Edinson Cavani ya tienen un preacuerdo condicionado y firmado



??Edinson ya está buscando casa en las cercanías de Vila-real y tiene muy avanzando ese tema



Si nada se tuerce,

Edinson Cavani, que no verão de 2020 esteve em negociações com o Benfica , já tem acordo para rumar a novo clube depois de ter terminado contrato com o Manchester United no início deste mês, avança o jornalista Xavi Jorquera.Segundo a mesma fonte, citada pelo 'Mundo Deportivo', o avançado uruguaio deverá rumar aos espanhóis do Villarreal, com os quais já terá chegado a um princípio de acordo.De resto, Cavani já está à procura de casa nos arredores da cidade, que conta com cerca de 51 mil habitantes.Recorde-se que ao serviço do Man. United, onde atuou entre outubro de 2020 e julho de 2022, Cavani realizou 59 jogos, contribuindo com 19 golos e sete assistências.