Cavani oferece-se ao Barcelona mas leva nega de Ronald Koeman

O jornal catalão 'Sport' garante que Edinson Cavani, avançado uruguaio que terminou contrato com o PSG e que esteve em negociações com o Benfica, ofereceu-se por duas vezes nas últimas semanas ao Barcelona.





O clube procura um avançado e os representantes do jogador fizeram saber junto dos blaugrana que o uruguaio está disponível, mas o clube catalão não aceitou a sugestão.Cavani, de 33 anos, pretendia um contrato de curta duração - dois anos - e o facto de o clube não ter de pagar pela transferência poderia ser um ponto a seu favor.Mas o Barcelona e Ronald Koeman acabaram por declinar a oferta, pois continuam apostados na contratação de Lautaro Martínez, jogador argentino do Inter, de 23 anos, isto embora o negócio com o clube italiano continue sem conhecer fumo branco.