Ceferin: «Quando leio que a atitude de Rubiales foi uma ofensa grave parece-me ilógico»

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, criticou as atitudes de Luis Rubiales, mas não compreende a acusação de agressão sexual apresentada contra ele no Ministério Público."O que Rubiales fez foi inapropriado e incompreensível", começou por referir em entrevista a um órgão de comunicação social esloveno, citada pelo ‘Mundo Deportivo’ e continuou: "Mas quando leio que a sua atitude foi considerada uma ofensa grave… como advogado, isso parece-me completamente ilógico"Aleksander Ceferin falou ainda sobre a repercussão do caso: "A imprensa levou esta história a este nível de importância".Recorde-se que o Ministério Publico espanhol apresentou uma denúncia contra Luís Rubiales no Tribunal Nacional, solicitando uma investigação pelos crimes de agressão sexual e coerção.