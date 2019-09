Celades apresentado no Valencia: «Não é uma situação normal mas não tenho medo»

Albert Celades foi apresentado esta quarta-feira como novo treinador do Valencia enquanto o antigo treinador, Marcelino Toral, se despedia dos jogadores no centro de treinos do clube. O presidente do emblema che, Anil Murthy, marcou presença na conferência, tal como Juan Sol e Kim Noh. O diretor geral, Mateu Alemany (que tem uma relação difícil com o dono do clube, Peter Lim) esteve com a equipa a despedir-se de Marcelino, tal como Pablo Longoria. Perante este cenário de divisão no clube, Celades admitiu que a situação não é fácil, mas não o assusta.





"Sem dúvida que a missão é complicada. Independentemente da situação, o Valencia é sempre um clube difícil. É um gigante. Sei para onde vimos e vamos tentar impor o nosso trabalho. Não tenho medo. É um desafio grande, mas não tenho medo. A exigência é máxima e entendo a preocupação de alguns de vocês. Não tenho experiência em clubes, mas o trabalho que realizei anteriormente com jogadores serve. O que procuro são jogadores que nos ajudem a ganhar", disse Celades, que referiu ainda que esteve em Singapura reunido com Peter Lim e que a primeira chamada que recebeu foi do presidente, Anil Murthy.