Jogador do Sevilha celebrava a Liga Europa e ladrões tentavam roubar-lhe a casa

Suso e o Sevilha celebravam em Colónia, na Alemanha, a sexta Liga Europa da história do clube andaluz e em Espanha a mulher do jogador, que estava em casa com os dois filhos pequenos, era vítima de uma tentativa de assalto.





A história é contada este sábado pelo jornal 'Marca'. Alicia estava a ver na televisão o êxito do marido e dos seus companheiros de equipa, juntamente com os filhos de dois anos e três meses, quando se apercebeu que algo estava a acontecer em casa.Acendeu as luzes da residência e do jardim e isso acabou por ser suficiente para assustar os ladrões, que à partida deviam ter pensado que a casa do jogador se encontraria deserta.A pronta atuação de Alicia evitou males maiores, mas a família não ganhou para o susto. As imagens de videovigilância mostram os larápios no jardim da residência de Suso.Recorde-se que vários futebolistas em Espanha têm sido vítimas de assaltos; até William Carvalho, do Betis, já viu a sua casa revirada do avesso.