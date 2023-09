Celta de Vigo soma primeiro triunfo da época na visita ao Almería

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Celta de Vigo foi esta sexta-feira a casa do Almería vencer por 3-2, na quarta jornada da Liga espanhola, e somou a primeira vitória na temporada 2023/24, em que celebra o centenário de fundação do clube.

À mesma hora que confirmava a contratação do sérvio Ristic ao Benfica, o emblema galego orientado por Rafa Benítez construía uma vantagem de 2-0, na primeira parte, que os recém-promovidos anularam na segunda.

Um tento de Swedberg, de 19 anos, aos 87 minutos sentenciou a partida, depois de o Celta chegar à vantagem por Núñez (24) e Larsen (33), anulada pela formação da casa, com Luís Maximiano titular na baliza, por Akieme (54) e Arribas (68).

O primeiro triunfo da época permite aos galegos subirem provisoriamente ao 11.º lugar, com quatro pontos, enquanto os andaluzes ocupam a 19.ª e penúltima posição, com apenas um ponto.

No sábado, o Real Madrid, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, recebe o Getafe, enquanto a Real Sociedad, que se baterá com o Benfica na Champions, é visitada pelo Granada.