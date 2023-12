Celta Vigo e Granada em zona de despromoção após empates na La Liga

O Celta Vigo empatou, esta segunda-feira, fora com o Rayo Vallecano (0-0), e o Granada não foi além de um empate na receção ao Athletic Bilbau (1-1), no encerramento da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Os comandados de Rafael Benítez sobreviveram à superioridade do Rayo Vallecano e somaram o terceiro empate consecutivo na La Liga, garantindo um 'nulo' num embate que os deixou no 18.º posto com 10 pontos, enquanto os adversários estão no 10.º lugar com 20 pontos.

Já o embate entre o Granada e o Athletic Bilbau, suspenso no domingo, aos 18 minutos, após a morte de um espetador (vítima de uma paragem cardiorrespiratória) - quando os bascos venciam por 1-0, com um golo do ganês Iñaki Williams, aos seis minutos -, foi hoje completado com um empate a uma bola.

Um autogolo de Iñigo Ruiz de Galarreta, aos 55, ditou a repartição de pontos, com o Granada, que contou com o guarda-redes português André Ferreira no onze titular e com Manafá no banco, a somar agora oito pontos, estando no 19.º e penúltimo lugar, enquanto os bascos são quintos com 29.

O Girona, que derrotou no domingo fora o FC Barcelona de João Cancelo e João Félix (4-2), lidera o campeonato com 41 pontos, mais dois do que o segundo classificado, Real Madrid, que empatou na deslocação ao terreno do Betis (1-1), que contou com o luso Rui Silva na baliza, mas com William Carvalho de fora por lesão.