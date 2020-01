CEO do Málaga esclarece situação do treinador Víctor Sánchez: «Imagem do clube sai prejudicada»

O CEO do Málaga, Richard Shaheen, compareceu esta sexta-feira perante os jornalista, em conferência de imprensa, para esclarecer a atual situação do treinador Víctor Sánchez, que esta semana viu ser tornado público um vídeo de cariz sexual.





De acordo com o dirigente do clube do 2.º escalão do futebol espanhol, está a ser negociada com Víctor Sánchez uma "solução amigável e satisfatória para todos".O Málaga "condena a violação do direito à privacidade de Víctor e continuará a oferecer o seu apoio, tanto ao técnico como às autoridades para que os culpados sejam devidamente julgados", sublinhando que o caso, apesar de extra-desportivo "também prejudica a reputação e a imagem do clube".Recorde-se que Vítoir Sánchez, que garante estar a ser " vítima de assédio e extorsão", foi suspenso por tempo indeterminado , assim que se soube do caso.