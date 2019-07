Cerezo dá 'exemplo João Félix': «At. Madrid conseguiu uma posição importante no mundo»

Enrique Cerezo considera que o Atlético Madrid ganhou prestígio na Europa e no mundo com as contratações que tem vindo a realizar neste verão. Após as saídas de jogadores como Godín, Filipe Luís, Rodri e Griezmann, podia haver motivo de preocupação nos adeptos colchoneros, mas o clube respondeu com as contratações de jogadores como Trippier, Felipe, Herrera, Marcos Llorente e João Félix. Assim sendo, o presidente do clube madrileno confessou ao jornal 'Marca' que espera que o clube consiga conquistar títulos."É para ganhar sempre. Sempre o dissemos antes de cada temporada, mas depois as coisas não corriam como queríamos. Mas penso que com esta direção desportiva e esta equipa, que considero que é do melhor que o Atlético podia ter, podemos fazer uma campanha magnífica. De todas as formas, o nosso objetivo é sempre o mesmo, superar o resultado da época anterior. Na última fomos segundos, fizemos um bom papel na Champions e também na Taça. O ano passado começámos com um triunfo na Supertaça Europeia no mês de agosto, desta vez não podemos competir por nenhum título antes de começar a época, mas o ano é muito longo, é preciso dosear o esforço, saber estar em cada jogo e em cada momento. É algo que os jogadores sabem, vêm com essas vontade e ilusão de ganhar", começou por dizer.A contratação de João Félix foi mencionada na entrevista como um exemplo de um jogador que tinha proposta de outro clube (Manchester City) mas preferiu o Atlético. Cerezo mostrou-se orgulhoso."Demonstra que o trabalho realizado nos últimos anos foi muito bom. Quando os jogadores querem vir, partindo da base que jogam onde querem, penso que é importante para a entidade e para os adeptos. Se o Atlético é uma referência a nível mundial? Penso que sim. Conseguimos uma posição importante na Europa e no mundo. Agora temos de manter este prestígio que alcançámos. Só se mantém jogando bem e ganhando", disse.Sobre Antoine Griezmann, jogador que trocou os colchoneros pelo Barcelona, Cerezo apenas tem um desejo."Decidiu jogar noutra equipa e, realmente, só nos apercebemos há pouco tempo qual era a equipa em que ele queria jogar. Ele tinha isso pensado e decidiu fazê-lo assim. A única coisa que desejo ao Griezmann é que, no clube onde ele for jogar, o tratem da mesma forma como nós o tratámos aqui e que o queiram da mesma forma que nós quisemos", referiu.