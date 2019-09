Cerezo: «João Félix? Quem sabe se daqui a dois anos não nos dão 500 milhões»

O presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, abordou a atualidade do clube em vésperas do dérbi madrileno, que se disputa este sábado, no Wanda Metropolitano, a partir das 20 horas. Ao 'El Larguero', da Cadena SER, Cerezo elogiou João Félix, sublinhado que o investimento poderá duplicar em dois anos."João Félix é maravilhoso, mas muito jovem", referiu o presidente do Atlético Madrid, recorrendo ao exemplo de Kun Agüero: "Tal como ele, espero que triunfe e esteja contente no clube. Nestas coisas nunca se sabe. O preço? O barato sai caro. Quem sabe se daqui a dois anos não nos dão 500 milhões."E prosseguiu: "Estamos contentes que ele esteja connosco. Queremos que marque muitos golos e nos faça desfrutar do seu futebol. Oxalá marque este sábado."