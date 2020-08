Cerezo sobre João Félix: «Não é por valer 120 milhões que tem de ganhar troféus no dia seguinte»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, 'aliviou' a pressão sobre João Félix. Numa entrevista à 'Radio Marca' o líder dos colchoneros elogiou o português e pediu tempo.





"É um enorme jogador, com apenas 20 anos. Há que esperar pelo seu desenvolvimento, não é por valer 120 milhões que tem de ganhar troféus no dia seguinte", afiançou Cerezo sobre o jovem português.O presidente do clube de Madrid falou também do treinador, Diego Simeone. "Trata-se de um técnico magnífico, que nos deu triunfos e títulos. Joga como quer e, como os resultados são magníficos, não vamos discutir. O problema é que em Espanha não há o hábito de se ter um treinador durante oito anos ou mais."Sobre o mercado de transferências, Cerezo elogiou a equipa mas não descartou eventuais compras. "Temos um plantel excelente e jovem. Todavia, se o treinador considerar que falta algo, tentaremos trazer aquilo que esteja ao nosso alcance, porque foi uma temporada muito difícil economicamente. E ainda bem que se jogou o que faltava da LaLiga, caso contrário teria sido uma catástrofe."Já no que diz respeito a James Rodríguez, jogador do Real Madrid que na época passada esteve na mira dos colchoneros, disse apenas: "Não creio que o James entre nos planos do Atlético Madrid."