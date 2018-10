Chefe de scouting de Lopetegui pede "desculpa" aos madridistas

, na sequência da goleada sofrida em Camp Nou frente ao Barcelona. O basco não é o único a abandonar o Santiago Bernabéu. Antolín Gonzalo, chefe de scouting escolhido por Lopetegui, deixou uma mensagem no Twitter onde falou no fim de um sonho e pediu desculpa aos adeptos do Real Madrid pela aventura mal-sucedida."Terminou o sonho! Real Madrid, levarei para sempre estas recordações. As pessoas do clube, top. Obrigado a todos por tudo, obrigado jogadores, são grandes!! Peço desculpa aos adeptos por não lhes termos dado o que merecem... tentámos com toda a alma", escreveu.