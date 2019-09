Chicharito assina por três épocas com o Sevilha

O futebolista internacional mexicano Javier Hernández 'Chicharito' assinou pelo Sevilha até junho de 2022, num contrato valido por três épocas, informou o clube espanhol."É uma grande oportunidade que me dão. Estou muito feliz de chegar a este clube, com um nível de exigência muito alto", disse Chicharito na apresentação, revelando que o compatriota Miguel Layún (ex-Sevilha) lhe deu informações "muito positivas".O emblema, treinado pelo ex-portista Julen Lopetegui e que tem no plantel os portugueses Daniel Carriço e Rony Lopes, lembra que Chicharito, de 31 anos, é "um goleador histórico" pela seleção mexicana, pela qual marcou 51 golos em 108 jogos.O avançado chegou ao futebol europeu, nomeadamente ao Manchester United, em 2010, proveniente dos mexicanos do Chivas, e passou ainda por Real Madrid (2014/15), Bayer Leverkusen (2015/17) e West Ham (2017/19).