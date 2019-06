Cillessen no Valencia rende 35 milhões de euros ao Barcelona

O Valencia garantiu o guarda-redes Jasper Cillessen ao Barcelona por um valor a rondar os 35 milhões de euros, segundo foi revelado esta quarta-feira pelos órgãos de comunicação social de Espanha.





O guardião holandês, de 30 anos, dá por encerrado um ciclo de três temporadas ao serviço dos blaugrana, numa operação que inclui a saída do guarda-redes brasileiro Neto para o Barcelona. Cillessen deixa o Barça depois de ter disputado 32 partidas e assinou com os che uma contrato válido por quatro temporadas com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.