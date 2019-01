Claque do Atlético Madrid insulta Morata face à iminente chegada do avançado

Álvaro Morata ainda não chegou ao Atlético Madrid mas o clube já tem um problema para resolver nas bancadas com a sua contratação. Face à iminente chegada do avançado por empréstimo do Chelsea , a claque Frente Atlético entoou vários cânticos contra o jogador no jogo deste sábado com o Getafe, segundo relata o diário 'Marca'.Tudo porque aquele grupo de adeptos não perdoa o facto de Morata ter sido jogador do rival Real Madrid. Assim, no Estádio Wanda Metropolitano ouviu-se "vikings não" e "madridistas filhos da p***". A claque referiu mesmo o nome de Morata para pedir que Simeone aposte antes num jovem da equipa B: "Menos Morata e mais Borja Garcés".Os restantes adeptos no estádio acabaram por assobiar a claque.