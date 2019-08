"Classe", "recital", "sensacional": imprensa espanhola rendida a João Félix

A carregar o vídeo ... Mais uma atuação para recordar: João Félix em grande diante da Juventus Mais uma atuação para recordar: João Félix em grande diante da Juventus

"João Feliz" e "É um craque" são as manchetes dos jornais 'As' e 'Marca' deste domingo, absolutamente rendidos ao desempenho dede Cristiano Ronaldo.A 'Marca' escreve que foi um dia que "ficará na memória dos adeptos do Atlético", o dia em que "João Félix deu o seu primeiro recital com a camisola colchonera". O jornal, que fala em "classe" recorda também a exibição do português contra o Real Madrid, nos Estados Unidos, onde marcou um golo e fez duas assistências.No duelo do "imberbe" contra o "craque consolidado" - ou seja, Félix e Cristiano Ronaldo - ganhou "o aspirante a tudo", acrescenta a Marca, que fala ainda em "muita classe no remate".O 'As' descreve-o como "João Maravilha" e diz que "127 milhões é baratíssimo", referindo-se à verba que o Atlético pagou pelo jovem jogador ao Benfica. "Tem tudo, técnica e uma visão de jogo desarmante. Tem verticalidade, inteligência e caráter. Uma pinta tremenda", acrescenta aquele periódico.Na Catalunha o desempenho do português também não passou em branco. O 'Mundo Deportivo' fala num "João Félix sensacional' e o 'Sport' faz um trocadilho e escreve que João abre a "Felixidade" no Atlético.