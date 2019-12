Clássico cada vez mais quente

O duelo entre o Barcelona e o Real Madrid [agendado para o dia 18] é um barril de pólvora. Uma plataforma independentista apela... ao cerco do Camp Nou. Denominada Mossos d’Esquadra, a polícia da Catalunha vinca, todavia, estar em condições de garantir total segurança fora do anfiteatro, aconselhando o Real a deslocar-se num autocarro descaracterizado. Refere, por outro lado, que dentro do recinto a segurança é da responsabilidade do Barcelona e da federação. Diz ainda não ver necessidade de interditar cartazes, nomeadamente o famoso ‘Espanha, senta-te e dialoga!’ Messi, esse, crê que o clássico vai ser equilibrado. "Espero um Real Madrid muito forte!", afirma Leo.