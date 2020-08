Claudio Bravo é reforço para a baliza do Betis

O Betis anunciou este domingo a contratação do guarda-redes chileno Claudio Bravo, que assina por uma época e com opção para outra. Bravo, de 37 anos, estava no Manchester City e antes tinha passado por clubes como o Colo Colo, ainda no Chile, e Real Sociedad e FC Barcelona, em Espanha.

Pela seleção, foi internacional sub-20, sub-23 e A, alinhando num total de 123 jogos oficiais, o que faz dele o segundo jogador chileno com mais internacionalizações.

No palmarés de Bravo, novo companheiro de equipa do português William Carvalho, destacam-se dois campeonatos do Chile, dois de Espanha, uma Taça de Espanha, uma Supertaça espanhola, a Liga dos Campeões e a Supertaça europeia, duas Premier League, uma Taça de Inglaterra, três Taças da Liga em Inglaterra e duas Supertaças inglesas.

A nível de seleções, conquistou por duas vezes a Copa América.