Clubes-Estado são tão perigosos para o futebol como a Superliga, diz Javier Tebas

O presidente da Liga espanhola disse esta quinta-feira que os 'clubes-Estado' são tão perigosos para o futebol como a Superliga e frisou que os clubes e Ligas nacionais têm o dever de denunciá-los.

Em Amesterdão, Javier Tebas lembrou que a 'La Liga' tem vindo, "desde 2017" a denunciar as práticas "sobretudo do Manchester City e do PSG" e garantiu, em discurso na Plataforma de Aconselhamento de Clubes (CAP) das Ligas Europeias, que não o faz para defender o Real Madrid na questão da contratação falhada do internacional francês Kylian Mbappé.

"Estamos a atuar pela defesa do ecossistema do futebol europeu. [Os 'clubes-Estado'] causam muito dano ao ecossistema do futebol, europeu. Competem deslealmente, provocam um efeito de inflação nos salários e põem em questão a credibilidade da UEFA e do seu sistema de controlo financeiro", acusou o dirigente do organismo que superintende o futebol profissional em Espanha.

Com a mira quase sempre apontada aos parisienses e aos 'citizens', Tebas enumerou as "condutas reprováveis no âmbito económico", nomeadamente "patrocínios e outras operações de mercado sobrevalorizados, deslocalização de pagamentos para outros Estados" e indiferença para com os "prejuízos" acumulados.

"Eu, como Liga, se quero cumprir as normas de governança, estou obrigado a denunciar quando existem irregularidades que afetem as competições. Isso também é governança. Se a Liga espanhola assobiasse para o lado em relação a isto, estaríamos a incumprir as nossas normas", sustentou.

Para prová-lo, Tebas recordou, em diapositivos apresentados à audiência, todos os casos denunciados pela 'La Liga' desde 2017 e lembrou que o Manchester City e o PSG "foram sancionados pela UEFA", mas lamentou que Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) tenha revogado as penas em "duas decisões surpreendentes".

"Os três clubes que continuam envolvidos na Superliga utilizam precisamente o argumento de que a UEFA não é capaz de lutar contra os 'clubes-Estado' e que nós, no futebol, não fomos capazes de criar um sistema que os controle", desabafou Tebas.