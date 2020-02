Com a polícia em casa, Samuel Umtiti aproveita para dormir a sesta

O caso é no mínimo caricato e mostra que Samuel Umtiti não tem problemas em descansar. Segundo escreve esta terça-feira o jornal espanhol 'As', o defesa francês do Barcelona dormiu uma sesta enquanto a polícia vasculhava a sua casa.





De William Carvalho a Casemiro: ladrões 'limpam' casas de craques à hora de jogo em Espanha



De William Carvalho a Casemiro: ladrões 'limpam' casas de craques à hora de jogo em Espanha

No passado mês de setembro, a casa de Umtiti foi alvo de um assalto, enquanto o Barcelona jogava com o Valencia. Os vizinhos aperceberam-se que algo estava a acontecer chamaram a polícia.Já com o internacional francês em casa e após ter sido apresentada queixa, as autoridades espanholas deslocaram-se ao local para averiguar a situação e encontraram Umtiti a jogar videojogos. O jogador deu carta branca aos polícias para vasculhar tudo e... adormeceu.De acordo com a publicação espanhola, as autoridades deram com Umtiti a dormir no sofá. Já a investigação ao assalto continua.