Começar a jogar a 28 de junho: divulgadas datas para o regresso do futebol em Espanha

A imprensa espanhol dá conta, esta quinta-feira, de novas datas para o regresso do futebol em Espanha. De acordo com a informação avançada pelo 'AS', os emblemas espanhóis apontam para o retorno aos treinos entre os próximos dias 8 e 11 de maio, com a previsão de retomar à competição no dia 28 de junho.





Antes das datas supramencionadas, está ainda a primeira fase para o retorno: a realização de testes aos jogadores e equipas técnicas de cada uma das formações, com as datas previstas para essa atividade a centrarem-se entre os dias 5 e 7 de maio.Os clubes deverão, então, seguir as normas colocadas pela competição que rege o futebol em Espanha e procurar unidades hoteleiras para instalar as suas comitivas. O objetivo é evitar, ao máximo, o contágio pelo novo coronavírus nesta fase de regresso às competições.