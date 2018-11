Comida podre, pilhas de faturas por pagar e lixo: Dembélé deixou casa neste estado

À medida que os dias passam crescem as polémicas em torno de Dembélé com chamadas de atenção de todo o lado. Desta vez, está em causa a queixa do proprietário da casa que habitava na Alemanha antes de se transferir para o Barcelona.Gerd Weissenberg, de 71 anos, revelou ao 'Bild' como encontrou a vivenda que tinha alugado a Dembélé e o cenário não podia ser pior: "Lixo por todo o lado, comida estragada no frigorífico e armários, sacos de plásticos espalhados pelo chão, manchas de comida seca e uma pilha de faturas de contas por pagar atrás da porta".Weissenber está certo que não é o único enganado por Dembélé mas não cala a indignação, reclamando o pagamento das reparações que foram necessárias fazer e que ascenderam a mais de 20 mil euros.O 'Bild' mostra imagens do interior da casa e acrescenta que o jogador do Barcelona nem sequer entregou as chaves ao proprietário que se viu obrigado a mudar a fechadura.Não é só a nível pessoal que Dembélé tem tirado a paciência a muitos. Que o diga o Barcelona, que ainda a semana passada viu o jovem jogador voltar a protagonizar mais um caso de indisciplina . O emblema catalão marcou o treino para as 10 horas de quinta-feira, mas Dembélé não deu sinal de vida. Só a 15 minutos do início da sessão é que o jogador informou o clube que não estava bem. O Barcelona enviou um médico a casa do jogador que foi diagnosticado com uma gastroenterite. O caso causou mal estar interno ao ponto de até Valverde e o clube terem discordado na sanção.