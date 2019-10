Comité de Competição adia data do Barcelona-Real Madrid, mas ainda não há acordo

O momento em que a política e o futebol encontram-se. A partida entre o Barcelona e Real Madrid, inicialmente agendado para o dia 26 de outubro, vai ser adiado por decisão do Comité da Federação Espanhola de Futebol, juntamente com a Liga Espanhola, devido à atual. Resta agora chegar a uma data final, visto que as duas partes sugeriram duas datas distintas.A Federação sugeriu que 'El Clásico' fosse disputado no dia 18 de dezembro, e os clubes concordaram com a data, mas a Liga Espanhola não concordou com a nova data, sugerindo que a partida se disputasse não dia 18, mas sim dia 7 de dezembro. De acordo com a imprensa espanhola, esta decisão é tomada em conta tendo em vista o impacto internacional que o evento tem, podendo causar danos às várias operadores que possuem os direitos de transmissão.Por último, foi proposta uma segunda sugestão por parte da Liga Espanhola: o encontro vir a realizar-se no Santiago Bernabéu, mudando assim a ordem do local do jogo. Contudo, tanto ocomo o Real Madrid não concordaram.A cerca de nove dias do encontro, existe uma profunda preocupação por parte de todas as partes de forma a conseguir agendar a partida para um momento oportuno e, sobretudo, seguro.